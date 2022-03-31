بوتين: العقوبات الغربية على روسيا ستزداد على الأرجح

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن الدول الغربية ستحاول إيجاد أسس جديدة لمعاقبة بلاده، مضيفا أن بلاده يجب أن تهدف إلى الاحتفاظ بالوظائف وإيجاد أخرى جديدة.

وأضاف بوتين في تصريحات تلفزيونية أن الولايات المتحدة تستفيد من الاضطرابات العالمية.

من جهة أخرى، أعلن بوتين اليوم الخميس أنه سينبغي على الدول "غير الصديقة" بما في ذلك كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنشاء حسابات بالروبل لدفع ثمن الغاز الروسي اعتبارًا من الأول من أبريل.

وقال بوتين في تصريحات متلفزة "عليهم فتح حسابات بالروبل في مصارف روسية. ستُسدد المدفوعات من هذه الحسابات مقابل عمليات تسليم الغاز اعتبارًا من يوم غد، الأول من أبريل"، مضيفًا أن التخلف عن الدفع سيؤدي إلى "إيقاف العقود القائمة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز