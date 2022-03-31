زيلينسكي يشكّك بقرار روسيا تقليص عملياتها العسكرية في أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الرئيس الأوكرني فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء أنّه لا يصدّق التعهّدات التي أطلقتها روسيا بشأن تقليص عملياتها العسكرية في بلاده، مشيراً إلى أنّ قواته تتحضّر لخوض معارك جديدة في شرق البلاد.

وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة "نحن لا نصدّق أحداً، ولا حتى أيّ جملة جميلة"، مشيراً إلى أنّ القوات الروسية تعيد انتشارها لمهاجمة إقليم دونباس الواقع في شرق البلاد.

وأضاف "لن نتخلّى عن أيّ شيء. سنقاتل من أجل كلّ شبر من أرضنا".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز