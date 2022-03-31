سلوفاكيا تطرد 35 دبلوماسياً روسياً

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية الأربعاء طرد 35 دبلوماسيا روسيا، مشيرة إلى معلومات قدمتها أجهزة المخابرات.

هذا الإجراء جزء من سلسلة طويلة من عمليات طرد دبلوماسيين روس من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في سياق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية السلوفاكية يوراج توماغا لوكالة فرانس برس أنه تم استدعاء سفير روسيا الاتحادية إلى وزارة الخارجية وسُلّم مذكرة تعلن "أن جمهورية سلوفاكيا قررت خفض عدد موظفي السفارة الروسية في براتيسلافا بمقدار 35 شخصا".

وأضاف توماغا "نأسف لأنه بعد عمليات الطرد السابقة للدبلوماسيين الروس في العامين الماضيين، لم تظهر البعثة الدبلوماسية الروسية أي نية للعمل بشكل صحيح في سلوفاكيا".

ويشير تصريح المتحدث إلى عمليتي طرد سابقتين شملت كل منهما ثلاثة دبلوماسيين روس في أغسطس 2020 ومارس 2022.

قبل عامين، قدرت وسائل الإعلام السلوفاكية عدد الدبلوماسيين الروس في براتيسلافا بنحو 45.

من جانبها، أعلنت بلجيكا وهولندا وجمهورية تشيكيا وإيرلندا الثلاثاء طرد عشرات الدبلوماسيين الروس المشتبه في قيامهم بأنشطة تجسس، في إجراء منسق بين الدول الأربع.

وسبق أن أعلنت دول أخرى، مثل الولايات المتحدة وبولندا ودول البلطيق، أنها طردت عناصر من المخابرات الروسية منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

فيما يتعلق بدول البلطيق، ردّت موسكو الثلاثاء بطرد عشرة دبلوماسيين من هذه الدول.

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