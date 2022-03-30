أوسيتيا الجنوبية الجورجية تعتزم الانضمام لروسيا

المصدر: د ب ا

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تعتزم منطقة اوسيتيا الجنوبية الجورجية الانفصالية السعي للانضمام إلى روسيا، الأمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلى تصعيد جديد في صراع الكرملين مع الغرب.

وقال رئيس اوسيتيا الجنوبية اناتولي بيبيلوف في بيان نشر على موقع حزب روسيا الموحدة الحاكم في روسيا، إن الجمهورية المعلنة ذاتيا ويبلغ تعداد سكانها نحو 50 الفا، سوف تبدأ عملية قانونية لتصبح جزءا من روسيا.

وتأتي هذه الخطوة وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي شنها الرئيس فلاديمير بوتين بعد الاعتراف بمنطقتين انفصاليتين يساندهما الكرملين شرقي اوكرانيا، وهما دونيتسك ولوهانسك، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي مرارا وجود روسيا في اوسيتيا الجنوبية بوصفه يقوض سيادة جورجيا.

وصرح السيناتور عن حزب روسيا الموحدة اندريه كليموف، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ) لوكالة تاس أن روسيا مستعدة لضم الاقليم طالما يوافق شعب اوسيتيا الجنوبية في استفتاء على هذه الخطوة.

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