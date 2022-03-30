الكرملين: لا نتائج "واعدة" ولا "تقدم" في المفاوضات الروسية-الأوكرانية

المصدر: أ ف ب

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أعلن الكرملين الأربعاء أن المفاوضات التي جرت بين الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول الثلاثاء لم تفض الى نتائج "واعدة جدا" ولا أي "تقدم".

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين "في الوقت الراهن، لا يمكننا الإشارة الى أي نتائج واعدة جدا أو تقدم من أي نوع. هناك الكثير من العمل لانجازه".

لكنه اعتبر أنه أمر "إيجابي" أن الجانب الأوكراني "بدأ اخيرا بصياغة اقتراحاته بشكل ملموس ووضعها خطيا".

وقال "نحرص على تجنب الإدلاء بتصريحات علنية بخصوص جوهر" المواضيع التي تبحث في المفاوضات لأننا "نعتقد بأن المفاوضات يجب أن تجري" بعيداً عن الأضواء.

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