سلام أوكرانيا ضوء في آخر النفق

المصدر: عواصم - وكالات

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بعد أكثر من شهر على الحرب في أوكرانيا، يلوح ضوء في آخر النفق، وآمال بنهاية العمليات العسكرية، إذ أحدثت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني اختراقاً مهماً مهّد الطريق أمام لقاء الرئيسين، فلادميير بوتين، ونظيره فولوديمير زيلينسكي، وفيما أعلنت موسكو أنّها ستقلّص وبشكل جذري نشاطها العسكري شمالي أوكرانيا، طالبت كييف بأن تكون الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا وفرنسا وألمانيا دولاً ضامنة، لأي اتفاق سلام يتم التوصّل إليه مع موسكو.

وأنهى الوفدان الروسي والأوكراني، محادثات السلام في إسطنبول. ورحّب وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، بما أسماه «التقدم الأهم» في المفاوضات منذ اندلاع الحرب، مضيفاً: «إنه التقدم الأهم منذ بدء المفاوضات، من الآن فصاعداً سيتعين على وزيري خارجية البلدين الاجتماع لحل أصعب القضايا». ولفت أوغلو إلى أنّ الحرب يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن، متوقعاً مناقشة «القضايا الأكثر صعوبة» بين وزيري الخارجية الأوكراني والروسي في وقت لاحق.

تقليص عمليات

وفي مؤشّر جدي إلى الاختراق الذي حققته المفاوضات، أعلن الوفد الروسي إلى محادثات إسطنبول، أنّ موسكو ستقلص بشكل جذري نشاطها العسكري في شمالي أوكرانيا وبما يشمل المناطق القريبة من كييف. وقال نائب وزير الدفاع الروسي، الكسندر فومين: «نظراً إلى أن المحادثات بشأن إعداد اتفاق بشأن وضع أوكرانيا المحايد وخلوها من الأسلحة النووية انتقلت إلى مرحلة عملية، تم اتخاذ قرار بتقليص النشاط العسكري في منطقتي كييف وشرنيهيف بشكل جذري».

وأكّد رئيس وفد التفاوض، فلاديمير ميدينسكي، أنّ الاقتراحات الأوكرانية ستُنقل للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أنّ بوتين يمكن أن يلتقي نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي. وأردف: «بعد المحادثات المفيدة اتفقنا على اقتراح حل، يتيح إمكان عقد لقاء بين رئيسي الدولتين، تزامناً مع توقيع وزيري الخارجية المعاهدة بالأحرف الأولى، وإمكان تحقيق السلام يصبح أقرب شرط العمل السريع على الاتفاق والتوصّل إلى التسوية المطلوبة»، مبيناً أنّ روسيا على استعداد لاتخاذ خطوات لخفض تصعيد النزاع عسكرية وسياسية. وأوضح ميدينسكي، أنّ اقتراحات قدمتها أوكرانيا لموسكو تتضمن اقتراحاً بألّا تعارض روسيا انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي. كما أعلن رئيس الوفد الأوكراني، عن إحراز تقدم كافٍ في المحادثات، بما يسمح بعقد لقاء بين رئيسي البلدين.

ضمانات

بدوره، قال مستشار كبير للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنّ بلاده ترغب في أن تكون الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا وفرنسا وألمانيا دولاً ضامنة، في حال تم التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا. وكتب ميخايلو بودولياك على «تويتر»: «الدول الضامنة (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وتركيا وفرنسا وألمانيا... إلخ) تشارك بشكل قانوني في حماية أوكرانيا»، مشيراً إلى الضمانات الأمنية الخاصة بالمادة الخامسة من معاهدة حلف شمالي الأطلسى. واقترح أن يتم تنفيذ ذلك من خلال إجراء استفتاء في أوكرانيا، ومن خلال برلمانات الدول الضامنة المقترحة. وأضاف أنّ كييف عرضت أيضاً تمديد المفاوضات بشأن وضع شبه جزيرة القرم مدة تصل إلى 15 عاماً.

دراسة مطالب

وفيما اعترف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن مطالب روسيا بحياد أوكرانيا وعدم انضمامها إلى حلف شمالي الأطلسي تُدرس بجدية، ولكنها تتطلب تعديلات على الدستور أو استفتاء، وكلاهما محظور في زمن الحرب، طالب زيلينسكي، أوروبا بإنهاء استيراد النفط من روسيا سريعاً وتغليظ العقوبات على موسكو. في الأثناء، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه لم يرَ دلائل على جدية حقيقية من جانب روسيا في السعي لتحقيق السلام.

عدوان إلكتروني

اتهمت روسيا، الولايات المتحدة، بقيادة حملة ما سمّتها «عدواناً إلكترونياً» ضخمة عليها، شملت مئات الآلاف من الهجمات يومياً منذ دخول القوات الروسية الأراضي الأوكرانية. وقالت وزارة الخارجية الروسية، إنّ وسائل الإعلام والبنية التحتية الحساسة كانت أهدافاً للحملة غير المسبوقة، مشيرة بإصبع الاتهام إلى قوات خاصة تلقت تدريباً من الولايات المتحدة وحلف شمالي الأطلسي، فضلاً عمن سمّتهم متسللين يعملون لحساب القوى الغربية الداعمة لكييف. وقال بيان أصدرته الوزارة: «سيتم تحديد مصادر الهجمات، والمهاجمون سيُحاسبون حتماً عن أفعالهم وفقاً للقانون».

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