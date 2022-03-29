طفلة أوكرانية تنفق مدخراتها لـ "إنهاء الحرب سريعاً"

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أفرغت طفلة عمرها 7 أعوام في أوكرانيا حصالة النقود الخاصة بها، لا لشراء شيء لنفسها، وإنما لدفع ثمن سترة واقية لأحد جنود وطنها.

وأفادت قناة 1+1 التليفزيونية الأوكرانية أمس الإثنين بأن الفتاة، وهي من مدينة كروبيفنيتسكي بإقليم كيروفوهراد، وسط أوكرانيا، كانت قد ادخرت ما يكفي تقريبا لشراء هاتف ذكي عندما بدأت الحرب في أوكرانيا.

واقترحت الطفلة في ذلك الوقت على والدتها استخدام المدخرات لمساعدة الجنود الأوكرانيين.

وقالت الفتاة: "قررت ببساطة التنازل عن المال حتى تنتهي الحرب سريعا".

ولم تكن مدخرات الطفلة كافية لشراء السترة، لذلك لجأت إلى بيع زهور ورسومات في الشارع.

وأفادت تقارير بأن أعضاء المجموعة التطوعية الذين اشترت الطفلة من أجلهم السترة الواقية في نهاية المطاف تأثروا بعملها لدرجة أنهم حققوا حلمها وقدموا لها هاتف آيفون هدية.

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