أوكرانيا تحذر المفاوضين: لا تأكلوا أو تشربوا خلال مباحثات السلام

المصدر: د ب ا

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حذر وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا المفاوضين الذين يتفاوضون مع روسيا من تناول الاكل أو الشرب مع نظرائهم عقب ما تردد عن تسمم رجل الاعمال الروسي رومان أبراموفيتش ومفاوضين أوكرانيين.

ونقلت شبكة سكاي نيوز عن كوليبا القول " أنصح كل من يشارك في المفاوضات مع الاتحاد الروسي بعدم تناول الأكل أو شرب أي مشروبات، ومن المفضل تجنب لمس أي أسطح".

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي من المقرر أن تستكمل فيه المفاوضات بين الوفدين الأوكراني والروسي في تركيا اليوم الثلاثاء

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