أوكرانيا وروسيا تقتفيان أثر السلام في تركيا

المصدر: عواصم - وكالات

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لم يمنع التقدّم الضئيل في الجولات السابقة، طرفي المفاوضات روسيا وأوكرانيا، من اقتفاء أثر السلام عبر جولة جديدة تستضيفها تركيا اليوم، فيما تشدد موسكو على ضرورة أن تكون المحادثات مباشرة، مؤكدة أنّ عقد لقاء بين الرئيسين؛ الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، وأنّ جدواه ستكون فقط حينما يتوافق الطرفان على رؤية لتسوية القضايا الرئيسة.

وكشف الكرملين عن أنّ محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا قد تبدأ في تركيا، اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أنّ من المهم عقد المحادثات وجهاً لوجه، على الرغم من التقدم الضئيل في المفاوضات حتى الآن. وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف: «بينما لا ولن نستطيع التحدث عن التقدم في المحادثات، فإن حقيقة استمرار المحادثات وجهاً لوجه مهمة بالطبع، لسوء الحظ، لا يمكننا رؤية تحقيق أي إنجازات مهمة أو انفراجة في المحادثات حتى الآن».

بدوره، عدّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنّ عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، قد يفضي إلى نتائج عكسية. ونقل، في مؤتمر صحافي، عن بوتين قوله إنه لن يرفض أبداً لقاء زيلينسكي، ولكن يجب أن يتم التحضير جيداً للقاء، مردفاً: «سنحتاج إلى اجتماع بين بوتين وزيلينسكي فقط حينما تصبح لدينا رؤية لتسوية هذه القضايا الرئيسة».

إلى ذلك، أكّد مسؤول أوكراني كبير، أمس، أنّ تركيا من بين الدول التي يمكن أن تقدم ضمانات أمنية لكييف، في إطار أي اتفاق مع روسيا لإنهاء الأزمة. وقال إيهور جوفكفا، نائب رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إنّ تركيا من بين تلك الدول التي يمكن أن تصبح ضامنة لأمننا في المستقبل.

توقّف تقدّم

ميدانياً، ذكرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، أنّ القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها، ولكنها غير قادرة على التقدم في أي مكان داخل أوكرانيا، مشيرة إلى أنّ القوات الروسية تحاول تعزيز مواقعها التي تسيطر عليها بالفعل، وتحاول خرق دفاعات كييف ولكن ليس أمامها فرصة للاستيلاء على العاصمة.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، أولكسندر موتوزيانيك، إنّ بلاده لا ترى مؤشرات على الأرض إلى تخلي روسيا عن خطة لتطويق العاصمة. وأضاف موتوزيانيك في إفادة تلفزيونية: «وفقاً لمعلوماتنا لم تتخلَّ روسيا عن محاولاتها إن لم يكن للاستيلاء على كييف فلتطويقها، في الوقت الحالي لا نرى تحركاً للقوات الروسية بعيداً عن كييف».

وعلى صعيد متصل، أشارت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية، إيرينا فيريشوك، إلى أنه لن يكون من الممكن إتاحة ممرات إجلاء للمدنيين في المدن الأوكرانية، بسبب التهديد الذي يشكله الجيش الروسي، مضيفة: «هناك معلومات استخبارية تفيد بحدوث استفزازات محتملة في تلك المناطق».

دعوات مغادرة

من جهته، قال عمدة ماريوبول، فاديم بويتشينك، إن المدينة لم تعد مكاناً صالحاً للعيش به، مشدّداً على ضرورة خروج كل من تبقوا بها. ونقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية عنه القول، إن هناك نحو 160 ألف مدني لا يزالون في المدينة، ويحتاجون مساعدة.

في السياق، أفادت قوات الدفاع المدني الأوكراني، بأنّه لم يتم رصد اندلاع حرائق كبيرة في المنطقة المحيطة بمحطة تشرنوبيل النووية. وفيما أعلنت القوات الأوكرانية استعادتها السيطرة على بلدة صغيرة في الضواحي الشرقية لخاركيف، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنّ قواتها استهدفت 36 منشأة عسكرية أوكرانية وأسقطت 5 طائرات حربية و19 طائرة مسيرة في آخر 24 ساعة من عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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