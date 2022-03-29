أردوغان: الاتصالات مع بوتين وزيلينسكي تسير باتجاه إيجابي

المصدر: د ب ا

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاتصالات الهاتفية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "تسير في اتجاه إيجابي".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الاثنين، عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأشار إلى أن تركيا الدولة الوحيدة تقريبًا التي بذلت جهودًا صادقة من أجل حل الأزمة المستمرة بين أوكرانيا وروسيا منذ عام 2014 عبر الحوار والتصالح والتفاهم.

ومن المخطط أن يعقد الوفدان الروسي والأوكراني الثلاثاء اجتماعًا في مدينة إسطنبول، في إطار المفاوضات المستمرة بين الجانبين.

يشار إلى أن روسيا وأوكرانيا اجرتا جولات من المحادثات في بيلاروس غير أنها لم تحرز تقدما.

يذكر أن روسيا تطالب بـ"نزع سلاح" أوكرانيا" وأن تكون دولة محايدة ولا تنضم لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالإضافة إلى اعتراف كييف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا وبجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين كدولتين مستقلتين.

غير أن مساعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للسياسة الخارجية قال إن بلاده منفتحة على مناقشة مطلب روسيا بتبنيها الحياد ما دامت ستحصل على ضمانات أمنية، إلا أنها لن تتنازل عن "شبر واحد" من أراضيها.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

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