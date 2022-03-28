هجرة مقهورة.. 40 ألف شخص فروا من أوكرانيا خلال 24 ساعة

المصدر: وكالات

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فر أكثر من أربعين ألف شخص من أوكرانيا خلال ال24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الذين حاولوا النجاة من القتال منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير إلى 3,9 مليون، حسبما أعلنت الأمم المتحدة الاثنين.

وانخفض عدد عابري الحدود بشكل واضح منذ 22 مارس.

في المجموع يعتقد أن أكثر من 10 ملايين شخص، أي ما يزيد عن ربع عدد السكان، فروا من ديارهم، وعبر بعضهم الحدود بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة فيما وجد آخرون ملاذاً في مكان آخر داخل أوكرانيا.

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 6,5 ملايين نزحوا في الداخل.



3,862,797 مهاجراً

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 3,862,797 شخصاً فروا من أوكرانيا بحلول الساعة 10,00 ت غ الاثنين أي بزيادة 41748 عن أرقام الأحد.

منذ 22 مارس انخفض عدد الفارين من المعارك وظروف الحياة الصعبة في أوكرانيا بوضوح إلى ما دون 100 ألف شخص يومياً، وحتى إلى ما دون 50 ألف في الأيام الأخيرة.

ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق السريع للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

حوالي 90 بالمئة من الفارين هم نساء وأطفال. وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن بين الفارّين أكثر من 1,5 مليون طفل.

قبل الغزو، كان يعيش في أوكرانيا نحو 37 مليون نسمة في المناطق الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، أي باستثناء شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا عام 2014 والمناطق الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا.

بولندا

وتستضيف بولندا وحدها أكثر من نصف عدد اللاجئين الذين فروا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أي حوالى 6 من كل عشرة لاجئين.

منذ 24 فبراير، دخل 2,293,833 لاجئا إلى بولندا، وفقا لتعداد المفوضية، لغاية 27 مارس.

قبل الأزمة، كانت بولندا تستقبل حوالى 1,5 مليون أوكراني جاء معظمهم للعمل في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.

رومانيا

أشارت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إلى أن 595,868 شخصاً لجأوا إلى رومانيا، بحسب آخر تعداد في 27 مارس. ويقرر العديد من اللاجئين متابعة طريقهم.

مولدافيا

بعد وصولهم إلى مولدافيا الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 2,6 مليون نسمة وهي من الأفقر في أوروبا، يواصل قسم من اللاجئين طريقهم إلى رومانيا أو المجر، غالبا للانضمام إلى أفراد من أسرهم.

واستقبلت مولدافيا 383,627 لاجئا، وفقا لإحصاءات مفوضية اللاجئين لغاية 27 مارس.

المجر

وتقول مفوضية اللاجئين إن حوالى 354,041 أوكرانياً دخلوا المجر، بحلول 27 مارس.

وتضم البلاد خمسة مراكز حدودية مع أوكرانيا.

سلوفاكيا

دخل 3427 اوكرانياً سلوفاكيا الحد، وفق السلطات. وبذلك يبلع اجمالي عدد الوافدين إلى البلاد 282,886 شخصاً منذ بدء الحرب.

دخل 272,012 أوكرانيّا إلى سلوفاكيا، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لغاية 26 مارس.

روسيا

لجأ حوالى 271,254 شخصا إلى روسيا بحلول 22 مارس.

وتشير المفوضية إلى أن 113 ألف شخص عبروا الحدود الروسية، قادمين من منطقتَي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا بين 21 و23 فبراير.

بيلاروس

استقبلت بيلاروس 9075 شخصاَ حتى 27 مارس.



طريقة التعداد

حذفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القسم المتعلق بالدول الأوروبية الأخرى. وتوضح أنه بالنسبة إلى البلدان المتاخمة لأوكرانيا والتي تعد جزءا من منطقة شنغن (المجر وبولندا وسلوفاكيا)، فإن الأرقام التي قدمها المفوض السامي هي لأشخاص عبروا الحدود ودخلوا البلاد.

وتقدر المفوضية أن "عددا كبيرا من الناس واصلوا طريقهم إلى دول أخرى".

إلى ذلك، تشير إلى أنها لا تحتسب الأشخاص من البلدان المجاورة الذين يغادرون أوكرانيا للعودة إلى ديارهم

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