أوكرانيا: لا حرائق كبيرة حول محطة تشرنوبيل النووية

المصدر: د ب ا

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قالت قوات الدفاع المدني الأوكراني إنه لم يتم رصد اندلاع حرائق كبيرة في المنطقة المحيطة بمحطة تشرنوبيل النووية .

وكان البرلمان في كييف قد قال الاسبوع الماضي إن عدة حرائق كبيرة اندلعت في المنطقة المحيطة بالمحطة، التي تسيطر عليها بصورة كبيرة القوات الروسية، حيث أرجع معلوماته إلى بيانات الاقمار الاصطناعية الأوروبية. وتردد أن القصف تسبب في اندلاع الحرائق.

ولكن قوات الدفاع المدني قالت إن صور الاقمار الاصطناعية التي قامت بمراجعتها لم تظهر مثل هذا المصدر الحراري، وبذلك تكون هذه المعلومات خاطئة

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