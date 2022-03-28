الكرملين: تصريحات بايدن "مثيرة للقلق"

المصدر: أ ف ب

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ندّد الكرملين الاثنين بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جزار"، معتبرًا أنها "مثيرة للقلق"، في خضمّ الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "هذا التصريح هو بدون شكّ مثير للقلق"، مشيرًا إلى أن موسكو ستواصل متابعة "تصريحات الرئيس الأمريكي عن كثب".

كما أعلن المتحدث، أن روسيا وأوكرانيا لم تحرزا حتى الآن أي "تقدم كبير" في مفاوضاتهما الهادفة إلى وضع حدّ للنزاع في أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف للصحافة، "حتى الآن، لا يمكننا ملاحظة أي تقدم كبير"، في وقت من المقرر عقد جولة محادثات جديدة بين الوفدين الروسي والأوكراني الاثنين في اسطنبول.

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