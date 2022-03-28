السلطات الفنزويلية تحقق في ادعاءات بتحويل الملايين إلى مسؤولين

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحقق الحكومة الفنزويلية في مزاعم قيام شركة برتغالية بدفع الملايين بصورة غير مبررة لمسؤولين حكوميين للحصول على عقد لتجديد ثم تشغيل ثاني أكبر ميناء في البلاد.

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" أن الشركة دفعت الأموال، التي تم غسلها من خلال شركات وهمية، لمسؤولين فنزويليين لم يكشف عن هويتهم، بعضهم يعيش في الولايات المتحدة. وفي المقابل، كان من المقرر منح شركة تيكسيرا دوارتي الفرصة لتحديث الميناء وبناء توسعة للطرق السريعة ثم تشغيل الميناء بموجب امتياز مربح مدته 20 عاما، وفقا للمزاعم.

وتذكر الوثائق التي حصلت عليها أو فحصتها صحيفة هيرالد، والتي هي بحوزة الادعاء العام، أن تيكسيرا دوارتي دفعت عشرات الملايين من خلال شركات وهمية.

يشار إلى أن تيكسيرا هي واحدة من أكبر شركات البناء في البرتغال، وتعمل في 22 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز