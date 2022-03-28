"زلة لسان" بايدن عن بوتين تربك جهود واشنطن وتفاجئ الحلفاء

المصدر: ا ف ب

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ترددت في أنحاء العالم أصداء تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال فيه إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة"، ما دفع إدارته للإسراع الى توضيحه وتجنب إرباك جهود واشنطن لحشد جبهة موحدة بشأن النزاع في أوكرانيا.

تصريح بايدن الذي جاء في كلمة ألقاها في وارسو بختام جولة دبلوماسية أوروبية استمرت ثلاثة أيام، وصفه سناتور جمهوري بأنه "زلة لسان مروعة".

واعتبر محلل أمريكي بارز أنه قد يؤدي إلى إطالة أمد الحرب.

كما حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن عبارات كهذه يمكن أن "تصعّد" النزاع الذي تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي لاحتوائه، وأن تقوّض الجهود الغربية لمساعدة الأوكرانيين المنكوبين.

وجاء التصريح في ختام خطاب حازم السبت أنهى به بايدن جولة في أوروبا هدفت الى رصّ الصفوف في مواجهة الغزو الروسي.

كلماته المرتجلة "بحق الله، لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة"، فاجأت حتى مستشاريه لجنوحها البارز عن السياسة الأمريكية في التعامل مع النزاع حتى الآن.

ولم يتأخر البيت الأبيض في التدخل، وأوضح بعد دقائق من انتهاء الخطاب أن بايدن لم يدع إلى "تغيير النظام" في روسيا. وعندما سأله صحافيون الأحد عما إذا كان ذلك قصده، أجاب الرئيس "لا".

لكن تعليقات بايدن التي سبقها بساعات وصفه لبوتين بأنه "جزّار"، أثارت غضبا متوقعا من موسكو، وخلّفت دهشة في الدول الحليفة، وجعلت مستشاريه في حال تأهب قصوى لتهدئة الانتقادات.

"رد فعل إنساني"

انضم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يزور القدس، إلى المسؤولين الذي نفوا بشدة أن يكون بايدن قد دعا إلى إطاحة بوتين.

وقال بلينكن إن ما قصده بايدن هو أنه "لا يمكن تمكين بوتين لشن حرب أو الانخراط في عدوان على أوكرانيا أو أي جهة أخرى".

وأضاف الوزير الأمريكي أن اختيار من يكون رئيس روسيا "يعود للروس".

كلفت الإدارة الأمريكية أيضا سفيرتها لدى حلف الأطلسي جوليان سميث تأكيد الرسالة نفسها، فصرحت عبر الكثير من شبكات التلفزيون أن "الولايات المتحدة ليست لديها سياسة لتغيير النظام في روسيا، نقطة على السطر".

وأوضحت سميث لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن"، أن تصريحات بايدن "رد فعل إنساني مبدئيّ بعد الروايات التي سمعها" خلال زيارة للاجئين أوكرانيين في بولندا حرّكت مشاعره.

لكن الرئيس الفرنسي الذي تحدث مرارا مع بوتين منذ بدء العملية العسكرية، حذّر الغرب من "تصعيد الكلام والأفعال" أو المخاطرة بإعاقة الجهود الإنسانية الحيوية بما في ذلك الآمال في إجلاء العالقين في مدينة ماريوبول المنكوبة.

وأكد السناتور الجمهوري البارز جيم ريش أن تصريحات بايدن تتعارض كليا مع جهود إدارته المستمرة حتى الآن لوقف تصعيد النزاع.

وقال ريش لشبكة "سي إن إن" الأمريكية "لا شيء يمكن أن يؤدي للتصعيد أكثر من الدعوة إلى تغيير النظام".

معروف بزلات اللسان

يعرف بايدن منذ عقود بارتكابه كثيرا من زلات اللسان، وقد تسابقت صحف سابقا على وضع قوائم بـ"أهم 10 زلات لسان له على الإطلاق"، واعتبر ريش الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الرئيس أطلق مرة أخرى النار على قدمه.

مع تشديده على أن بايدن ألقى "خطابا جيدا"، لفت جيم ريش إلى ارتكابه "زلة لسان مروعة في نهايته".

وتابع "أتمنى أن يلزموه بنص الخطاب المكتوب".

لكن لم ير الجميع أن التصريح يحمل تهديدا غير معلن، أو أنه حتى زلة لسان.

واعتبر السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول عبر تويتر أن كلمات بايدن يجب أن تُقرأ بشكل مختلف قليلا.

وقال "عبّر بايدن عما يعتقده مليارات الناس حول العالم والملايين داخل روسيا أيضا، وهو لم يقل إن على الولايات المتحدة إزاحته من السلطة، هناك فرق".

لكن العديد من الخبراء في الولايات المتحدة والخارج انتقدوا بايدن بشدة.

وقدّر الدبلوماسي الأمريكي ريتشارد هاس الذي يرأس منظمة "مجلس العلاقات الخارجية" أن نزيل البيت الأبيض "جعل الوضع الصعب أكثر صعوبة والوضع الخطير أكثر خطورة".

وأردف هاس عبر تويتر "سيرى بوتين ذلك أنه تأكيد لما كان يؤمن به طوال الوقت".

وبالقدر نفسه من الصرامة، قال الباحث في "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" فرانسوا هايسبورغ إن من الأفضل للقادة الأمريكيين ألا "يطلقوا العنان لأفواههم".

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