شولتس: ألمانيا تبحث شراء نظام دفاع صاروخي لحمايتها من هجوم روسي محتمل

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت متأخر من مساء أمس الأحد إن بلاده تبحث شراء نظام دفاع صاروخي لحمايتها من هجوم محتمل من روسيا.

وردا على سؤال عما إذا كانت ألمانيا قد تشتري نظاما دفاعيا مثل القبة الحديدية الإسرائيلية قال شولتس لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) "هذا بالتأكيد أحد الأمور التي نناقشها ولسبب وجيه".

ولم يحدد نوع النظام الدفاعي الذي قد تسعى برلين لشرائه.

وردا على سؤال آخر عما إذا كانت ألمانيا تسعى للحصول على نظام دفاع صاروخي بمدى أطول مما لديها من بطاريات باتريوت قال شولتس "لابد أن ندرك أن لدينا جار مستعد لاستخدام العنف لفرض مصالحه".

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