تجارب كورياالشمالية تزيد تأزّم المشهد الدولي

المصدر: دبي - البيان، عمّان - ماجدة أبو طير

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أظهر استطلاع للرأي أجرته «البيان» عبر موقعها الإلكتروني وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّ استمرار التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية يزيد من تأزم المشهد الدولي، أكثر منه مؤشراً إلى نذر سباق تسلّح جديد، إذ ذهب 55 في المئة من المستطلعين عبرالموقع إلى تبني هذا الرأي، مقابل 45 في المئة من المستطلعين قالوا إنّ تجارب بيونغيانغ ليست سوى نذر سباق تسلّح يلوح في الأفق. وفي تصويت مقارب، توقّع 60.6 في المئة من المستطلعين عبر «تويتر»، أن تزيد التجارب الصاروخية من تأزم المشهد الدولي، فيما أشار 39.4 في المئة إلى أنّ الأمر لا يعدو كونه بداية لسباق تسلّح.

تعقيد مشهد

وأكّد أستاذ العلوم السياسية د. عصام الملكاوي، أنّ التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية ستزيد من تعقيد المشهد الدولي والعلاقات البينية بين الدول، مشيراً إلى أنّ هذه التجارب من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين، ولن تصب في مصلحة أحد، ولا سيما كوريا الشمالية نفسها.

ووصف الملكاوي التجارب بأنّها نوع من أنواع الضغط على الغرب وعلى الجارة كوريا الجنوبية واليابان لإيصال رسائل محددة وتحقيق مكاسب، مضيفاً: «هذه التجربة الأولى منذ عام 2017 إذ تم الاتفاق حينها على وقف التجارب الباليستية، وهي تجربة ليست فريدة من نوعها بل أتت تكملة لإنتاج صاروخ عابر للقارات يحمل رؤوساً نووية، كما تأتي التجربة الصاروخية في ظل أزمة أوكرانيا للإشارة إلى أنّ كوريا الشمالية تعد لاعباً أساسياً في المشهد الدولي ورقماً صعباً في معادلة التوازن النووي في العالم».

خيار تصعيد

بدوره، أشار الخبير الاستراتيجي د. عامر السبايلة، إلى أنّ العالم يذهب نحو خيار التصعيد وعودة فكرة الحرب الباردة بصورة أكثر حدة، ما يدفع الدول لانتهاج سياسات أكثر دفاعية، لافتاً إلى أنّه ومن هذا المنطلق فإنّ الحديث عن التسلّح وزيادة ميزانيات الدفاع سيظهر بشكل واضح. وأردف السبايلة: «اتجاه كوريا الشمالية نحو التجربة الباليستية في هذا التوقيت يعطي رسائل مضمونها أنها تذكر بنفسها، وتحاول البحث عن المكاسب وتستغل عدم التوازن على المستوى الدولي، هذا التحرك على كل الصعد ناتج عن حالة عدم استقرار العالم، فملف كوريا الشمالية لم يعد أولوية للولايات المتحدة والعالم في السنوات الأخيرة».

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