جولة المفاوضات الجديدة بين روسيا وأوكرانيا ستعقد في إسطنبول

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الرئاسة التركية في بيان مساء الأحد أن الوفدين الروسي والأوكراني سيلتقيان في اسطنبول لإجراء جولة جديدة من المفاوضات.

وأكدت الرئاسة التركية أنه خلال اتصال هاتفي مساء الأحد "اتفق الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان والرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين على عقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول".

ناقش الرئيسان مسار التفاوض وأكد أردوغان لنظيره الروسي أن تركيا مستعدة لتقديم "أي مساهمة ضرورية" لوقف إطلاق النار في أوكرانيا و"تحسين الوضع الإنساني في المنطقة".

في وقت سابق الأحد، أعلن المفاوض الأوكراني دافيد أراخاميا أن جولة جديدة من المفاوضات ستعقد من الاثنين إلى الأربعاء في تركيا، من دون أن يحدد مكان عقدها.

كذلك، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي أن جولة تفاوض جديدة ستعقد الثلاثاء والأربعاء.

ولم تحدد الرئاسة التركية الموعد الدقيق لجولة المفاوضات، كما لم يعرف على الفور ما الذي ستركز عليه النقاشات بالضبط.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو عبر تويتر "ندرك المسؤولية التي تفرضها ثقة الجانبين في تركيا. نأمل أن تسفر الاجتماعات عن وقف دائم لإطلاق النار وتفتح باب السلام".

كما قال المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين "سنواصل جهودنا لدفع المفاوضات قدما وإنهاء الحرب في أسرع وقت".

وفي مقطع فيديو سجل لبثه ضمن برنامج يهدف الى جمع تبرعات مالية دعما لأوكرانيا وعرضه التلفزيون البولندي "تي في بي" الأحد، كرر الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينكسي مطالبته ب"وقف لإطلاق النار" و"انسحاب كامل للقوات الروسية" من الأراضي الأوكرانية.

وكانت جولة مماثلة جرت في العاشر من مارس في مدينة أنطاليا التركية بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا من دون أن تؤدي الى تقدم ملموس.

ومذاك، استمرت المفاوضات عبر تقنية الفيديو ووصفها الجانبان بأنها "صعبة".

وأعلن وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا الجمعة أن "عملية التفاوض بالغة الصعوبة"، نافيا التوصل الى اي "تفاهم" مع موسكو بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن روسيا واوكرانيا توافقتا على أربع نقاط في المفاوضات من أصل ست.

وأكد كوليبا أنه "ليس هناك تفاهم مع روسيا على النقاط الأربع التي أشار إليها رئيس تركيا"، لكنه أشاد بـ"الجهود الدبلوماسية" التي تبذلها أنقرة لوضع حد للحرب.

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