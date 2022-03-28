الرئيس الأوكراني يتحدث لوسائل إعلام روسية .. فماذا قال؟

المصدر: د ب ا

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اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإطالة أمد الحرب وتأخير مفاوضات السلام، وذلك في مقابلة مع صحفيين روس، بعد أكثر من شهر من بدء الحرب.

وفي المقابلة التي استمرت نحو ساعة ونصف الساعة، ونشرتها البوابة الإعلامية المستقلة "ميدوزا" مساء الأحد، طالب زيلينسكي مرة أخرى بانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني إنه عندئذ فقط يمكن أن تكون هناك ضمانات أمنية لأوكرانيا والتي بدورها ستكون الأساس لتخلي أوكرانيا عن حلف شمال الأطلسي كما طالبت موسكو.

كما جدد زيلينسكي إعلانه أن المواطنين الأوكرانيين فقط هم الذين يمكنهم في نهاية المطاف اتخاذ قرار بشأن وضع محايد محتمل لأوكرانيا عن طريق استفتاء.

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