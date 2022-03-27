تركيا تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف

المصدر: وكالات

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يلتقي وفدان روسي وأوكراني اعتباراً من يوم غد الإثنين، في تركيا، ضمن جولة مفاوضات مباشرة جديدة، وفق ما أعلن أحد المفاوضين الأوكرانيين دافيد أراخاميا، اليوم الأحد.

وكتب المفاوض على صفحته على فيسبوك: "خلال المباحثات اليوم عبر تقنية الفيديو، اتخذ قرار بعقد الجولة المباشرة المقبلة في تركيا بين 28 و30 مارس الجاري".

وكانت جولة مماثلة جرت في العاشر من مارس في مدينة أنطاليا التركية بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا من دون أن تؤدي إلى تقدم ملموس.

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