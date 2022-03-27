غداة تصريحات بايدن حول بوتين.. ماكرون يحذّر من تصعيد النزاع في أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد من "تصعيد الكلام والأفعال في أوكرانيا" غداة تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جزّار".

وقال ماكرون لقناة "فرانس 3" الفرنسية، "لن أستخدم هذا النوع من الكلام لأنني لا أزال على تواصل مع الرئيس بوتين".

وكان بايدن قد صرّح السبت من وارسو بأن بوتين "جزّار" وبأن الحرب في أوكرانيا "فشل استراتيجي لروسيا".

وسُئل ماكرون عن هذه التصريحات، فقال "نريد وقف الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا بدون الدخول في حرب. هذا هو الهدف (...) وإذا أردنا القيام بذلك، فيجب ألّا نُصعّد لا الكلام ولا الأفعال".

ولفت ماكرون إلى أنه سيتحدث مع بوتين "غدًا (الاثنين) أو بعد غد (الثلاثاء)" لتنظيم عملية إجلاء لسكان مدينة ماريوبول المحاصرة والواقعة في جنوب شرق أوكرانيا والتي تتعرض لقصف منذ أسابيع.

وقُتل أكثر من ألفي مدني في ماريوبول بحسب بلدية المدينة الساحلية الاستراتيجية الواقعة على بحر آزوف. وقال زيلينسكي إن نحو مئة ألف من سكان المدينة ما زالوا محاصرين فيها وهم محرومون من كل احتياجاتهم.

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