واشنطن تعلن عن مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا

المصدر: د ب ا

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تعهدت الولايات المتحدة بتقديم تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة الحكومة الأوكرانية، وتخصص الأموال لوزارة الداخلية في البلاد من أجل تعزيز أمن الحدود والاستثمار في القوة الشرطية، وفقا لما أعلنته الإدارة الأمريكية يوم السبت.

وأضافت الإدارة أن الأموال يمكن أن تستخدم لتوفير المزيد من الإمدادات من معدات الحماية، والمركبات المدرعة، وتكنولوجيا الاتصالات والإمدادات الطبية.

ووعدت الحكومة الأمريكية بالفعل أوكرانيا بمساعدات إنسانية وعسكرية كبيرة مع تمرير الكونجرس الأمريكي ميزانية في وقت سابق من الشهر الجاري بإجمالي 6ر13 مليار دولار في صورة مساعدات لأوكرانيا واللاجئين الأوكرانيين.

بالإضافة إلى ذلك، وعدت واشنطن بالفعل أوكرانيا بتقديم مساعدات عسكرية وشحنات من الأسلحة بقيمة 35ر1 مليار دولار.

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