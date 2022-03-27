كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية

المصدر: أ ف ب

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أعلن وزير الخارجية الأوكراني في تصريح مكتوب لوكالة فرانس برس أمس السبت أن الولايات المتحدة أكدت لكييف انها "لا تعارض" تسليمها مقاتلات بولندية.

وكتب دميترو كوليبا الذي التقى في وقت سابق الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لبولندا أن "الولايات المتحدة أكدت لنا أنها لا تعارض نقل الطائرات"، مضيفا أن "الكرة الآن في ملعب بولندا".

وأضاف "سندرس هذه المسألة في شكل أكثر تفصيلا في محادثاتنا مع زملائنا البولنديين للاستماع إلى موقفهم. لكنني أود أن أكون واضحا: أوكرانيا في حاجة ماسة إلى مزيد من المقاتلات".

وأوضح "نحتاج إليها لإيجاد توازن في الأجواء ومنع الروس من ارتكاب مزيد من جرائم الحرب وإلقاء مزيد من القنابل على مدننا وقتل عدد أكبر من المدنيين".

والتقى كوليبا ووزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف صباح السبت الرئيس الأمريكي في وارسو، على هامش اجتماع مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن.

وفي الثامن من مارس، أعلنت بولندا استعدادها "لتنقل من دون تأخير ومجانا كل مقاتلاتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين (في ألمانيا) ووضعها في تصرف حكومة الولايات المتحدة"، على أن تسلم بعدها لأوكرانيا.

واعتبرت واشنطن أولا أن هذا العرض ليس "في محله". وفي اليوم التالي، أبدى البنتاغون رفضه القاطع للاقتراح.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي يومها "نرى أن اضافة هذه الطائرات إلى الأسطول الأوكراني ليس من شأنه ان يغير في شكل كبير فاعلية القوات الجوية الأوكرانية بإزاء القدرات (الجوية) الروسية".

وأضاف أن "أجهزة الاستخبارات تعتبر أن نقل (مقاتلات) ميغ-29 (...) قد يؤدي إلى رد روسي كبير من شأنه زيادة إمكان (حصول) تصعيد عسكري مع حلف شمال الأطلسي".

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