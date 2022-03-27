بايدن: حجم الاقتصاد الروسي سينخفض إلى النصف

المصدر: د ب ا

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن العقوبات الغربية الصارمة على موسكو ستؤدي إلى "خفض حجم الاقتصاد الروسي إلى النصف" خلال السنوات القليلة المقبلة.

وفي حين كانت روسيا تحتل المركز 11 على مستوى العالم من حيث حجم الاقتصاد قبل العملية العسكرية في أوكرانيا، فإن روسيا ستصبح قريبا بالكاد من بين أكبر 20 اقتصادا، حسبما قال بايدن في وارسو أمس السبت في ختام زيارة لبولندا استغرقت يومين.

وأضاف أن العقوبات المفروضة فعالة للغاية لدرجة أنها تنافس القوة العسكرية. وأضاف بايدن أن التكاليف الاقتصادية تقوض أيضا الجيش الروسي.

وذكر بايدن: "نتيجة لهذه العقوبات غير المسبوقة، تحول الروبل على الفور تقريبا إلى أنقاض"، في إشارة إلى الانخفاض الكبير في قيمة العملة الوطنية الروسية. وأضاف "الاقتصاد في طريقه للانخفاض إلى النصف".

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