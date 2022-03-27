البيت الأبيض يوضح تصريحات بايدن بشأن بقاء بوتين في السلطة

المصدر: د ب ا

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أوضح البيت الأبيض تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب ألقاه في ختام زيارته التي استمرت يومين إلى بولندا حول مستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في وارسو يوم السبت: "من أجل الرب، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة"، دون أن يذكر الرئيس الروسي بالاسم، على الرغم من أنه فعل ذلك في عدة نقاط أخرى خلال خطابه.

وبعد ذلك بوقت قصير، سعى مسؤول كبير في البيت الأبيض إلى توضيح أن تصريحات الرئيس الأمريكي لم تكن دعوة مباشرة للإطاحة ببوتين.

وقال المسؤول: "كانت وجهة نظر الرئيس هي أنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه أو المنطقة". لم يكن يناقش سلطة بوتين في روسيا، أو تغيير النظام".

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