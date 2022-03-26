الطائرة الصينية المنكوبة خالية من المتفجرات

المصدر: بكين - د.ب.أ

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أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت أنها لم تعثر على أي دليل على وجود مواد متفجرة في حطام طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الصينية الشرقية تحطمت وعلى متنها 132 شخصاً.

وقال تشو تاو، المسؤول في إدارة الطيران المدني الصينية، إن المحققين عثروا على جهاز إرسال مثبت بالقرب من صندوق أسود مفقود يسجل بيانات الرحلة، لكنهم لم يستعيدوا الجهاز نفسه. وتم العثور على صندوق أسود يلتقط الأصوات في قمرة القيادة في وقت سابق،، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.

وذكر مسؤولون إنه تم انتشال نحو 24 ألف قطعة من الحطام.

وأعلنت هيئة الطيران في بكين أن السلطات الصينية حددت هويات 120 شخصاً لقوا حتفهم، من أصل 132 فرداً هم طاقم وركاب طائرة سقطت في جنوب البلاد قبل خمسة أيام.

وأبلغ جينج شي، رئيس خدمات الإطفاء في المنطقة القريبة من مدينة واتشو، هيئة الطيران بأنه جرى التعرف على ستة من أفراد الطاقم و114 راكباً.

وقالت الهيئة إن أعمال فحص الحطام مستمرة.

وفي حين أنه جرى انتشال المسجل الصوتي للرحلة، فإن مسجل بيانات الرحلة لا يزال مفقوداً. وترددت تقارير أن المسجل الصوتي قد تلف ولكنه مكتمل نسبياً.

ويعتبر حادث السقوط الذي هبطت فيه الطائرة بسرعة من على ارتفاع أكثر من ثمانية آلاف متر، غير عادي بالمرة. وبدا أن الطائرة قد صححت مسارها قبل فترة قصيرة خلال الهبوط، ولكنها اصطدمت بغابة مما تسبب في تناثر حطامها على نطاق واسع.

كانت الرحلة «إم يو 5735» قادمة من كونمينج إلى جوانجتشو، وعلى متنها طاقم من تسعة أفراد و123 راكباً.

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