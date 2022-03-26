76 % من الكنديين يجهلون أخطار الفيضانات

المصدر: أوتاوا - وكالات

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كشف استطلاع أجرته الحكومة الفيدرالية أن أغلب الكنديين غير مستعدين للتعامل مع الفيضانات.

وقال الناطق باسم السلامة العامة في كندا تيم وارمنجتون «إنه لأمر مدهش بالنسبة لنا أن الكثير من الناس لا يبدون قلقين للغاية، وغير مستعدين للتعامل مع الفيضانات».

وأشار وارمنجتون وفق ما نقل موقع «هلا كندا» إلى أن 11 في المئة فقط من السكان في كندا والذين شملهم الاستطلاع من قبل شركة إبسوس (9 في المئة في أونتاريو) قالوا إنهم مستعدون للتعامل مع الفيضانات بينما قال 76 في المئة من الكنديين إنهم لم يكونوا على دراية بأخطار محددة تتعلق بالفيضانات.

من جهتها، قالت المديرة المساعدة لخدمات الهندسة في هيئة تورنتو ريحانة رجبالي إن الشاغل الرئيس في الشتاء أن تتشكل الفيضانات وممكن في فصل الربيع بسبب الأمطار وذوبان الجليد الذي تشكل طيلة الشتاء.

في غضون ذلك، يقدم وارمينجتون مجموعة من النصائح وهي التأكد من تدفق المياه على بعد ستة أقدام على الأقل من منزلك وقد تحتاج إلى تصنيف المناطق التي يوجد بها التجمع. والاحتفاظ بالمستندات المهمة في مكان مرتفع في المنزل وفي عبوة مقاومة للماء والحرص على توفير ما يكفي من الطعام والماء والملابس في أي وقت لكل فرد من أفراد الأسرة مدة 72 ساعة.

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