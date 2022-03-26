زلة لسان.. بايدن يبلغ جنوده بالذهاب إلى أوكرانيا

المصدر: البيان

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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطأ فادح بسبب زلة لسان غير مقصودة، إذ أبلغ جنوده بالذهاب إلى أوكرانيا.

وعرضت قناة «العربية»، اليوم، مقطع فيديو يرصد لحظة ارتكاب بايدن الخطأ أثناء الإدلاء بتصريحات عن أوكرانيا، ما اضطر البيت الأبيض إلى تصحيح كلامه.

ويظهر الفيديو بايدن وهو يتحدث إلى الجنود قائلاً: «سترون عندما تكونون هناك، وبعضكم كان هناك، نساءً وشباناً يقفون في منتصف (الطريق) وأمام دبابة، يقولون: لن أغادر، أنا ثابت بأرضي، إنهم رائعون، لكنهم يأخذون الكثير من الإلهام منا».

وأوضح متحدث باسم البيت الأبيض لشبكة «فوكس نيوز»، أن الرئيس الأمريكي أكد أنه لن يرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا، مشدداً على أنه ليس هناك تغيير في الموقف.

كان بايدن قد وصل، أمس، إلى مدينة رزيسو البولندية الواقعة على بُعد 80 كلم من الحدود مع أوكرانيا، وزار قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية، حيث كان في استقباله لدى وصوله نظيره البولندي أندريه دودا.

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