حرب دبلوماسية.. بايدن يلتقي وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في وارسو

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن السبت محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في فندق ماريوت في وسط وارسو خلال لقاء جمعهما مع نظيريهما الأميركيين، على ما أفاد صحافيون مرافقون للرئيس الأميركي في زيارته لبولندا.

وجلس بايدن في هذا اللقاء الأول مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء العلمية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى طاولة بجانب وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن، مقابل وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميترو كوليبا وأوليسكي ريزنيكوف، على ما أفاد الصحافيون.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز