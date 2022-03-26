سيئول تدعو بكين للتعاون لنزع «نووي» بيونغيانغ

المصدر: سيئول - د.ب.أ

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حض الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب، يون سوك يول على توثيق التعاون من جانب الرئيس الصيني، شي جينبينج لنزع السلاح النووي بشكل كامل من كوريا الشمالية، والمساعدة في تخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية. وذكرت شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أن يون أجرى المكالمة أمس خلال أول محادثة هاتفية مع شي. وحسب طاقم العاملين للرئيس الكوري الجنوبي، أجرى يون وشي محادثة هاتفية لمدة 25 دقيقة. وفي المحادثات، ذكر يون أن الشعب الكوري الجنوبي قلق بشكل بالغ وسط تصاعد سريع للتوترات في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة المحيطة، بسبب الاستفزاز الخطير لكوريا الشمالية، في إشارة على ما يبدو إلى اختبار بيونغيانغ لصاروخ باليستي عابر للقارات، أول من أمس. واتفق يون وشي على التواصل بشكل وثيق للاجتماع بشكل شخصي بعد وقت قصير من تولى يون المنصب في العاشر من مايو المقبل. وأعرب يون سوك يول عن أمله في أن يعمل عن كثب مع شي لتعزيز العلاقات الثنائية.

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