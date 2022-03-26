الآلاف يتظاهرون حول العالم للحد من تغير المناخ الكارثي

المصدر: عواصم - د.ب.أ

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خرجت الناشطة السويدية البارزة جريتا تونبرج وآلاف من زملائها النشطاء إلى شوارع العاصمة ستوكهولم، أمس، للمطالبة بمزيد من الإجراءات للحد من تغير المناخ الكارثي.

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تدفقاً كبيراً لأشخاص يسيرون في شوارع العاصمة السويدية كجزء من اليوم الدولي للاحتجاج.

وفي الوقت الذي لم يعلن فيه عن الأعداد الرسمية للمشاركين في التظاهرة، رجحت صحيفة «داجنز نيهيتر» مشاركة خمسة آلاف شخص في تظاهرة ستوكهولم.

وظهرت في مقطع مصور بالفيديو شاركت فيه تونبرج على وسائل التواصل الاجتماعي حشوداً من المتظاهرين معظمهم من الشباب يهتفون: «لا يمكن وقفنا! عالم آخر ممكن!» ورفعت في مقدمة الحشود، لافتة كبيرة مكتوب عليها عبارة «الشعوب لا الربح».

واستجابت الجماعات المحلية للدعوة بتنظيم احتجاجات في جميع أنحاء العالم، من بريطانيا إلى كينيا وحتى كوريا الجنوبية. ويطالب نشطاء المناخ برد فعل أقوى لتغير المناخ، الذي له بالفعل تأثير مدمر على أجزاء كثيرة من العالم. ودعا المتظاهرون أيضاً إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مثل النفط والغاز والفحم.

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