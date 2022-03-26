بلينكن: ندعم بقوة إعلان أديس أبابا هدنة إنسانية

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

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أعربت الولايات المتحدة عن ترحيبها ودعمها بقوة إعلان حكومة إثيوبيا عن هدنة إنسانية غير محددة المدة وسارية على الفور، وكذلك إعلانها عن الالتزام بالعمل بالتعاون مع المنظمات الإنسانية للإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية بدون عوائق إلى كافة المحتاجين. وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: «نتوقع أن يتبع هذا الإعلان تحرك سريع للمساعدات المنقذة للحياة».

وأضاف: «ينبغي أن يشكل هذا الالتزام بوقف الأعمال العدائية خطوة حاسمة باتجاه استئناف واستمرار المساعدات الإنسانية لسكان تيغراي وكافة المناطق والمجتمعات الإثيوبية المحتاجة، كما ينبغي أن يكون أساسياً لعملية سياسية شاملة تحقق تقدماً نحو الأمن والازدهار المشتركين لكافة سكان إثيوبيا». وأضاف: «تحض الولايات المتحدة كافة الأطراف على البناء على هذا الإعلان للمضي قدماً في وقف إطلاق نار مستدام ومتفاوض عليه، بما في ذلك الترتيبات الأمنية اللازمة. وستواصل بذل كل ما بوسعها لمساعدة الشعب الإثيوبي في التقدم نحو مستقبل سلمي».

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