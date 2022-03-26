226 ألف لاجئ من أوكرانيا يحصلون على تصاريح إقامة في التشيك

المصدر: براغ - د.ب.أ

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حصل أكثر من 226 ألف لاجئ من أوكرانيا على تصاريح إقامة في التشيك.

وأعلنت وزارة الدخلية في براغ، أمس، أنه تم التعامل مع حوالي 4000 طلب خلال سوم واحد. وتسمح التصاريح للاجئين بالعمل في البلاد.

وتقدر الحكومة التشيكية العدد الإجمالي للاجئين من أوكرانيا في التشيك بـ 300 ألف شخص.

وقال رئيس منظمة «كلوفيك في تيسني» للإغاثة سيمون بانيك، إنه بدلاً من السماح للمتطوعين باستضافة اللاجئين في منازلهم مؤقتاً، يجب منح الإقامة لأشهر أو سنوات، وأضاف أنه من الضروري أن يتم توزيع اللاجئين بشكل أفضل.

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