أمريكا: لن نستخدم أسلحة كيميائية تحت أي ظرف

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

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أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان من الطائرة الرئاسية الأمريكية أمس، أن الولايات المتحدة «لا تنوي استخدام أسلحة كيميائية تحت أي ظرف».

وقال للصحافيين «سيكون هناك ثمن باهظ جداً إذا استخدمت روسيا أسلحة كيميائية. ولن أقول أكثر من أن الولايات المتحدة لا تنوي استخدام أسلحة كيميائية تحت أي ظرف». وأكد أن هناك «تقارباً» بين القادة الغربيين بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حال استخدمت روسيا أسلحة كيميائية، مضيفاً إن البيت الأبيض أنشأ مجموعة عمل لمتابعة المسألة.

وقال قبيل وصول طائرة الرئيس جو بايدن إلى جيشوف البولندية على بعد نحو 80 كلم من الحدود الأوكرانية «بذلنا جهوداً كبيرة لنكون في موقع يسمح لنا بالرد بشكل فاعل».

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