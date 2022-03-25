بايدن يتفقّد جنوداً أمريكيين متمركزين في بولندا

المصدر: أ ف ب

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تفقّد الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تعهّد مرارا الدفاع عن "كل شبر" من أراضي دول حلف شمال الأطلسي، الجمعة عسكريين أمريكيين متمركزين في بولندا، على مقربة من الحدود الأوكرانية.

وبعدما حطّت طائرته في مدينة جيشوف التي تبعد حوالي 80 كلم عن الحدود مع أوكرانيا، بدأ بايدن زيارة تستمر يومين بلقاء عسكريي الفرقة 82 المجوقلة في الجيش الأمريكي.

وكانت هذه الفرقة الأخيرة التي غادرت أفغانستان الصيف الماضي، وهي ضمن القوات المنتشرة في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي لتعزيز حضور القوات الأمريكية في إطار مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومازح "القائد الأعلى" للقوات المسلّحة الأمريكية التي عزّزت انتشارها في شرق أوروبا ومن بينها قوة قوامها 10500 جندي منتشرين في بولندا، العسكريين الذين كانوا يقصّون شعرهم.

بعدها جلس الرئيس الأمريكي وسط الجنود في قاعة الطعام وتناول قطعة بيتزا.

وشكر بايدن الجنود مرارا وصافحهم مبتسما والتقط معهم صور "سيلفي".

وقال بايدن في كلمة مقتضبة "أنتم وسط معركة بين الأنظمة الديموقراطية والاستبدادية"، وتابع "ما تفعلونه مهم جدا، حقا مهم".

وبحسب البيت الأبيض يسعى الرئيس الأمريكي من زيارته هذه إلى تأكيد التزام الولايات المتحدة الدفاع عن بلدان حلف شمال الأطلسي، وهو ما اعتبره بايدن مرارا واجبا "مقدّسا".

ومن المقرر أن يعقد بايدن لاحقا اجتماعا سيخصص للبحث في الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا والمنطقة، وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس البولندي أندري دودا سيشارك فيه.

وكان من المفترض أن يستقبل دودا نظيره الأمريكي في المطار، لكن ذلك لم يحصل بسبب مشاكل واجهت طائرته.

والسبت سيجري الرئيس الأمريكي اجتماعات في وارسو مع مسؤولين بولنديين كما سيتفقد مركزا لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين.

والسبت يختتم بايدن زيارته التي يأتي توقيتها بعد مرور شهر على الغزو الروسي لأوكرانيا. وأعلنت الرئاسة الأمريكية أنه سيلقي في ختام زيارته خطابا مهما.

وتأتي زيارة بولندا غداة يوم حافل بالقمم شهدته بروكسل التي استضافت اجتماعات للحلف الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، قال بعدها بايدن إن حلف شمال الأطلسي أصبح بعد العملية العسكرية في أوكرانيا "موحّدا أكثر من أي وقت مضى".

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