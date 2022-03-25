تأجيل محاولة لحجب الثقة عن رئيس وزراء باكستان

المصدر: د ب ا

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تم تأجيل محاولة للمضي قدما في تصويت لحجب الثقة عن رئيس وزراء باكستان، إلى الأسبوع المقبل، مما أثار حجج المعارضة بأن الحكومة تحاول كسب الوقت.

فقد تمت عرقلة محاولة لطرح إجراء يدعو إلى تصويت ضد رئيس الوزراء، عمران خان، اليوم الجمعة، عندما قال رئيس الجمعية الوطنية، أسد قيصر إنه يتعين الانتظار، مشيرا إلى تقليد يقضي بعدم إجراء أي عمل، في الاجتماع الأول بعد وفاة مشرع في تلك الحالة وهو العضو عن الحزب الحاكم خيال زمان أوركزاي.

ويمكن طرح الإجراء الآن يوم الإثنين المقبل ويمكن أن يجرى التصويت بعد ثلاثة أيام على الأقل من المداولات. ويجب أن يجرى في غضون سبعة أيام.

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