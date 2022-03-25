لافروف: الغرب أعلن الحرب الشاملة ضد روسيا

المصدر: د ب ا

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب أعلن "الحرب الشاملة" ضد روسيا، بأحدث سلسلة من العقوبات.

وذكر لافروف في اجتماع مع مندوبين من إحدى المؤسسات الدبلوماسية: "الأهداف غير سرية، بل هي معلنة... تدمير الاقتصاد الروسي وروسيا ككل ودكها وتخريبها وخنقها"، وفقا لتقرير أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار إلى أن "الحرب الشاملة" عبارة استخدمتها ألمانيا النازية عندما سعت إلى غزو قطاع كبير من أوروبا. ولم يتضح من السياسي الغربي الذي نسب إليه لافروف العبارة، إن كان هناك سياسي مقصود بالفعل.

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