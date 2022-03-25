روسيا: الاستبعاد من مجموعة العشرين لن يكون كارثياً

المصدر: د ب ا

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جاء رد فعل الحكومة الروسية هادئا نسبيا على الدعوات لطرد موسكو من مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى.



ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الجمعة قوله إن: "صيغة مجموعة العشرين مهمة"، إلا أنه ذكر أن استبعاد روسيا "لن يكون كارثيا"، حيث إن معظم أعضاء مجموعة العشرين يشنون حربا اقتصادية بالفعل ضد روسيا الآن.



وشدد بيسكوف على أن موسكو مستعدة للمشاركة في الاجتماعات، لكنها ترغب الآن في تأسيس صلات وعلاقات جديدة.

وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس في بروكسل بطرد روسيا من مجموعة العشرين للدول الصناعية نتيجة لحربها في أوكرانيا. لكن روسيا لها حليف واحد على الأقل في المجموعة هو الصين. وتعتبر الحكومة الألمانية استبعاد روسيا أمرا غير واقعي.



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