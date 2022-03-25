البيت الأبيض: أمريكا لا تنوي استخدام أسلحة كيميائية تحت أي ظرف

المصدر: أ ف ب

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أكد مستشار الأمن القومي للبيت الابيض جيك ساليفان من الطائرة الرئاسية الأمريكية اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة "لا تنوي استخدام أسلحة كيميائية تحت أي ظرف"، أي حتى لو استخدمتها روسيا في أوكرانيا.

وخلال تبادل مع الصحافة، حذّر ساليفان من أن موسكو ستدفع "ثمنا باهظا جدا" في حال استخدام أسلحة كيميائية، مشيرا إلى تصريحات للرئيس جو بايدن الذي تعهد في اليوم السابق "بردٍ" إذا حصل هذا السيناريو من دون توضيح "طبيعة" هذا الرد.

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