اتفاق على 7 ممرات إنسانية في أوكرانيا

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

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أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك أمس أنه تم التوصل إلى اتفاق على إقامة سبعة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من بلدات ومدن أوكرانية. وأضافت: إن المدنيين الذين يحاولون مغادرة ماريوبول سيجدون وسائل نقل في بيرديانسك القريبة.

موضحة أن روسيا لا تسمح بإقامة ممر آمن من أو إلى وسط المدينة الساحلية الجنوبية. بدورهم ، قال مسؤولون أوكرانيون: إن 4500 شخص تمكنوا من الخروج، وغادر غالبيتهم، أي ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص، مدينة ماريوبول الساحلية إلى زاباروجيا بوسائل نقل خاصة، حسبما قال نائب رئيس المكتب الرئاسي، كيريلو تيموشينكو، وخرج مدنيون من بلدة هوليابول ومنطقة لوهانسك وثلاث قرى في منطقة كييف.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الميجور جنرال الروسي ميخائيل ميزينتسيف قوله: إنه تم إجلاء نحو 8500 من سكان ماريوبول دون مشاركة قيادة كييف.

دروس مستفادة

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، إنه بالنظر إلى الدروس المستفادة مما شهدته بلاده في الماضي من الفصل العنصري، فإن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يتطلب من الأفراد الجلوس والتحدث.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس، بأن رامافوسا تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونقل عنه القول: «إن المحادثات من الممكن أن تكون ناجحة». كما تحدث مع الرئيس الصيني شي جينبينغ بشأن روسيا. وقال إن هناك مؤسسات غير حكومية تواصلت مع جنوب أفريقيا من أجل الوساطة.

ودافع رامافوسا، عن موقف بلاده المحايد في ما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، حيث قال إن هذا الوضع المحايد وضعه في موقف أقوى للمساعدة في الوساطة إلى ذلك، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسي إيغور كوناشينكوف أن «القوات الروسية سيطرت بالكامل على مدينة إزيوم الأوكرانية».

موقف

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن روسيا غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار في أوكرانيا حالياً. وأضاف «في الوقت الحالي.. إنها ترغب في تطويق الساحل إلى الحدود مع مولدوفا وعزل أوكرانيا عن البحر».

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