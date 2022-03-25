واشنطن تفرض عقوبات جديدة ضد موسكو

المصدر: (عواصم- د.ب.أ)

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أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، مذكرة بحظر التعاملات في الذهب مع روسيا، استناداً إلى أوامر تنفيذية، وقّع عليها الرئيس جو بايدن.

وقالت وزارة الخزانة في قسم سؤال وجواب على موقعها الإلكتروني، أمس «محظور على الأشخاص الأمريكيين الدخول في أي تعاملات، بما في ذلك التعاملات المتصلة بالذهب، مع البنك المركزي الروسي، وصندوق الثروة الوطنية لروسيا، أو وزارة المالية الروسية». وعلقت سوق الذهب في لندن أيضاً، كل معامل تكرير الذهب الروسية من قائمتها المعتمدة.

وتعتزم الحكومة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة ضد مئات من نواب البرلمان الروسي، وآخرين من النخبة الروسية.

وصرح مسؤول حكومي رفيع المستوى، بأنه من المقرر وضع شركات تسليح روسية، وكذلك مجلس الدوما الروسي ككل، على قائمة العقوبات.إلى ذلك، أعربت وزيرة الدفاع الألمانية، كريسيتنا لامبرشت، عن اعتقادها بأن عقوبات الدول الغربية على روسيا، أظهرت تأثيراً.

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