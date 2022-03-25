بلينكن سيتوجه إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر

المصدر: أ ف ب

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يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر في الفترة من 26 إلى 30 مارس "لتعزيز الأمن الإقليمي"، وكذلك "لتكثيف الجهود" في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفق ما أفادت وزارته أمس الخميس.

خلال هذه الجولة، سيناقش وزير الخارجية "الحرب التي تشنها الحكومة الروسية على أوكرانيا وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار واتفاقات ابراهام والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والإبقاء على احتمال تسوية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني قائمة على حل الدولتين".

يلتقي بلينكن أولا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي عرض التوسط في النزاع الأوكراني، ثم يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وسبق أن التقى بلينكن عباس العام الماضي، وقال إنه بعد سنوات من الفتور في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، تريد واشنطن "إعادة بناء" علاقتها مع الفلسطينيين مع الاعتراف بـ"حق" إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

ويلتقي وزير الخارجية الأمريكي في المغرب نظيره ناصر بوريطة ومسؤولين حكوميين آخرين "لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي، وكذلك حول تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

في اختتام جولته، يلتقي أنتوني بلينكين في الجزائر بالرئيس عبد المجيد تبون ووزير خارجيته رمطان لعمامرة لبحث قضايا الأمن الإقليمي والعلاقات التجارية.

تزود الجزائر أوروبا بالغاز الطبيعي، وتلعب دورا حاسما بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي علق اثرها مشروع خط أنابيب الغاز المثير للجدل نورد ستريم2 الذي يربط روسيا بألمانيا.

كما يمر المغرب والجزائر بفترة توتر أبرز أسبابها النزاع في الصحراء المغربية. وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس متهمة إياها بارتكاب "أعمال عدائية".

وتأتي جولة أنتوني بلينكن أيضا في وقت يبدو أن الولايات المتحدة تقترب من تفاهم مع طهران لإحياء الاتفاق حول النووي الإيراني للعام 2015 مقابل رفع العقوبات الأمريكية.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي في فبراير عن "قلق عميق" من احتمال إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، وعن خشية إسرائيل من أن ذلك لن يحول دون تطوير طهران أسلحة نووية.

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