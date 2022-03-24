بلغاريا تنهي "الجوازات الذهبية" بعد ضغوط أوروبية

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

استجابت بلغاريا لضغوط الاتحاد الأوروبي وألغت إصدار "جوازات السفر الذهبية"، التي تمنح الجنسية البلغارية مقابل الاستثمار في البلاد.

وتمنح هذه الجوازات التي بدأ العمل بها في عام 2013، الجنسية البلغارية، ومن ثم الأوروبية، لأي شخص يقوم باستثمار أكثر من مليون ليف (560 ألف دولار) في بلغاريا.

ووافق البرلمان البلغاري على تعديل اليوم الخميس لإنهاء هذه الممارسة التي لم تجلب سوى استثمارات لمرة واحدة، وغير مستدامة.

كانت المفوضية الأوروبية مارست ضغوطا على بلغاريا ومالطا وقبرص لوقف إصدار جوازات السفر الذهبية التي تسمح لحامليها بالحصول على جميع حقوق المواطنة بالاتحاد الأوروبي بما في ذلك التنقل داخل التكتل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز