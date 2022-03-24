الناتو يمدد لستولتنبرج عاماً آخر

المصدر: وكالات

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أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الخميس، أن دول الحلف قررت تمديد بقاء ينس ستولتنبرج في منصبه كأمين عام للناتو لعام آخر حتى نهاية سبتمبر 2023.

وأضاف الحلف أن الدول الأعضاء وجهت الشكر لستولتنبرج على حزمه في القيادة ودوره، ولاسيما في هذه اللحظات الحرجة بالنسبة للأمن الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن ستولتنبرج يشغل منصب الأمين العام في الحلف الأطلسي منذ عام 2014، وكان من المفترض أن تنتهي فترة ولايته في نهاية سبتمبر المقبل. وكان رئيس الوزراء النرويجي السابق يعتزم بعد نهاية عمله في الحلف العودة إلى بلاده وتولي رئاسة البنك المركزي النرويجي.

وكان ستولتنبرج (63 عاماً) قد تقدم لشغل هذا المنصب في العام الماضي. وقد تم اختياره رسمياً لهذا المنصب في أوائل فبراير الماضي.

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