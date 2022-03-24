زيلينسكي يطلب من الناتو مساعدة عسكرية بدون قيود

المصدر: أ ف ب

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طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس من حلف شمال الأطلسي (ناتو) تزويد بلاده بـ"مساعدة عسكرية بدون قيود" لكي تتمكّن من مواجهة الجيش الروسي الذي تصده أوكرانيا حاليًا "في ظروف غير متكافئة".

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على حسابه على تلغرام في وقت يجتمع فيه قادة دول أعضاء الناتو في قمة استثنائية في بروكسل "من أجل إنقاذ الناس ومدننا، أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة عسكرية بدون قيود. مثلما روسيا تستخدم، بدون قيود، كلّ ترسانتها ضدّنا".

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