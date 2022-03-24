زيلينسكي يدعو إلى تظاهرات حول العالم ضدّ ضدّ العملية العسكرية الروسية في بلاده

المصدر: أ ف ب

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حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأربعاء شعوب العالم على التظاهر في الشوارع ضدّ العملية العسكرية الروسية في بلاده.

ودعا زيلينسكي في تسجيل فيديو تحدّث فيه بالإنجليزية إلى "رفع الشعارات الأوكرانية دعماً لأوكرانيا ودعماً للحرية وللحياة"، وأضاف "انزلوا إلى ساحاتكم، إلى شوارعكم، أظهِروا أنفسكم وأسمِعوا أصواتكم".

وفي خطاب مفعم بالعواطف عشية ذكرى مرور شهر على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حضّ زيلينسكي شعوب العالم على "الوقوف ضدّ الحرب اعتباراً من 24 مارس" لإظهار معارضتهم للحرب الدموية.

وقال زيلينسكي "عبّروا عن مواقفكم، اخرجوا (إلى التظاهر) من مكاتبكم من منازلكم من مدارسكم ومن جامعاتكم، اخرجوا باسم السلام".

وأضاف "على العالم أن يوقف الحرب".

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