يعتقد أنه مسجل صوت قمرة القيادة.. العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الصينية المنكوبة

المصدر: وكالات

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تم العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الصينية المكنوبة التابعة لشركة "تشاينا ايسترن ايرلاينز"، التي تحطمت يوم الاثنين خلال رحلتها رقم 5735.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أمس الأربعاء أنه تم الكشف عن تفاصيل حول الطيارين الذين كانوا يقودون الطائرة، من بينها أن الطيارين الثلاثة كانوا يملكون رخصا سارية وشهادات صحية سارية وخبرة واسعة.

وتعد استعادة ما يعرف بالصندوقين الأسودين مفتاحا لاكتشاف سبب سقوط الطائرة وهى من طراز "بوينج 737 - 800 ان جي"، التي كانت تقل 132 شخصا بسرعة تقترب من سرعة الصوت قبل أن تصطدم بمنحدر تل.

وأفادت السلطات بأن الطيارين لم يردوا على اتصالات مراقبي الحركة الجوية بعد سقوط الطائرة. يُفترض أن جميع من كانوا على متنها، وهم 123 راكبا وطاقم من تسعة أفراد، قد لقوا حتفهم.

وذكر التليفزيون الرسمي أن أعمال الإنقاذ توقفت في موقع التحطم أمس الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية، وبث لقطات أظهرت حطاما وأجزاء للطائرة متناثرة في أرض موحلة.

وفي حين قال المسؤولون إنه من السابق لأوانه تحديد سبب تحطم الطائرة، أوقفت شركة تشاينا إيسترن أسطولها من طراز بوينج 737-800 وألغت آلاف الرحلات الجوية.

وأمرت الهيئات التنظيمية بإجراء مراجعة للسلامة تشمل قسما كبيرا من قطاع الطيران في البلاد.

إلى ذلك، يُعتقد أن الصندوق الأسود، الذي تم العثور عليه هو مسجل صوت قمرة القيادة، وفقا لما قاله مسؤول بالطيران في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء.

وقال تشو تاو، رئيس مكتب سلامة الطيران التابع لدائرة الطيران المدني الصينية، إن الجسم الخارجي للصندوق الأسود تعرض لضرر كبير، لكن وحدة تخزين البيانات الخاصة به كاملة نسبيا على الرغم من بعض الأضرار. وسيتم إرسال الصندوق الأسود إلى بكين لفك شفرته، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

وأضاف تشو إن تفريغ البيانات وفك شفراتها سيستغرق بعض الوقت، ومن الممكن أن تستمر العملية لوقت أطول إذا كانت وحدة التخزين الداخلية متضررة.

وأضاف المسؤول أن المحققين سيواصلون البحث عن مسجل بيانات الرحلة والصندوق الأسود الآخر، لتقديم صورة أكثر اكتمالا لما حدث وتسببَ في وقوع الحادث.

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