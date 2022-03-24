التصعيد الأمريكي الروسي إلى أين؟.. موسكو تطرد دبلوماسيين أمريكيين رداً على فعل واشنطن المشابه

المصدر: أ ف ب

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قررت روسيا طرد دبلوماسيين أمريكيين رداً على طرد واشنطن 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس الأربعاء.

وذكر بيان الخارجية "في 23 مارس، تم تسليم مذكرة تضم لائحة بأسماء الدبلوماسيين الأمريكيين الذين أعلن أنهم (أشخاص غير مرغوب فيهم) إلى رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الروسية".

ويأتي هذا القرار رداً على طرد واشنطن دبلوماسيين من البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحسب المصدر.

وأضاف البيان أن "الجانب الأمريكي أُبلغ بشكل حازم أن أي عمل عدائي تقوم به الولايات المتحدة ضد روسيا سيقابل برد حازم ومناسب".

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تلقي قائمة الأسماء التي أعدتها موسكو.

وقال المسؤول إن هذا التدبير هو "أحدث خطوة غير مفيدة وغير بناءة تتّخذها روسيا على صعيد علاقاتنا الثنائية. نطالب الحكومة الروسية بوضع حدّ لعمليات الطرد غير المبرّرة لدبلوماسيين وموظفين أمريكيين".

وقال المتحدّث "الآن وأكثر من أي وقت مضى من الضروري أن يكون لبلدينا الطاقم الدبلوماسي اللازم من أجل تسهيل التواصل بين حكومتينا".

وكانت الولايات المتحدة طردت مطلع مارس، على خلفية أزمة مفتوحة مع روسيا بشأن أوكرانيا، 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة، بتهمة "التجسس".

وجاء في بيان للمتحدثة باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أوليفيا دالتون أنّ "الولايات المتحدة أبلغت الأمم المتحدة والبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة بأنّها باشرت إجراءات طرد 12 عميل استخبارات في البعثة الروسية استغلوا" صفتهم الدبلوماسية في الولايات المتحدة لكي يمارسوا "أنشطة تجسّس على أمننا القومي".

وندّد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف حينها بـ "نهج عدائي" أمريكي ضد بلاده، مبديا "خيبة أمل كبيرة" إزاء ممارسات الإدارة الأمريكية و"رفضا مطلقا" لها.

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