هل يحضر بوتين قمة مجموعة العشرين؟

المصدر: عواصم - وكالات

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يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضور قمة مجموعة العشرين المقبلة، التي تستضيفها إندونيسيا في وقت لاحق العام الجاري.

كما تلقى دعماً كبيراً من بكين أمس، إذ رفضت مقترحات بعض الدول الأعضاء باستبعاد روسيا. وقالت مصادر مشاركة في المناقشات إن واشنطن وحلفاءها الغربيين يبحثون ما إذا كان ينبغي إبقاء روسيا ضمن مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية.

وأضافت المصادر أن أي خطوة لاستبعاد روسيا ستؤدي على الأرجح إلى استخدام حق النقض من قبل دول أخرى في المجموعة، ما يزيد من إمكانية أن تتغيب بعض الدول عن اجتماعات مجموعة العشرين بدلاً من ذلك.

وقالت سفيرة روسيا لدى إندونيسيا، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للمجموعة: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم السفر إلى منتجع جزيرة بالي الإندونيسية لحضور المؤتمر في نوفمبر. وقالت السفيرة ليودميلا فوروبييفا في مؤتمر صحافي عند سؤالها عن المقترحات الخاصة بإمكانية طرد روسيا من مجموعة العشرين:«إنه منتدى لمناقشة القضايا الاقتصادية، وليس لمناقشة أزمة مثل أوكرانيا».

وأضافت: «بالطبع، طرد روسيا من هذا النوع من المنتديات لن يساعد في حل هذه المشاكل الاقتصادية. على العكس من ذلك، بدون وجود روسيا سيكون من الصعب القيام بذلك».

عدم الرضوخ

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن السفيرة قولها في إيجاز صحافي في جاكرتا، إن روسيا تقدر عدم رضوخ إندونيسيا للضغط لتحويل تركيز مجموعة العشرين بعيداً عن التعافي الاقتصادي. وتابعت: إن روسيا مستعدة للوفاء بطلب القمح لإندونيسيا. وأضافت: «إن عقود الأسلحة مع إندونيسيا ما زالت قائمة، ولم تقابل بأي رفض رسمي من الحكومة».

ورداً على سؤال عن ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحرك لإخراج روسيا من مجموعة العشرين عندما يجتمع مع حلفاء في بروكسل هذا الأسبوع، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان : «نعتقد أنه لا يمكن أن تسير الأمور كعادتها بالنسبة لروسيا، في المؤسسات الدولية وفي المجتمع الدولي»، ومع ذلك قال إن واشنطن تخطط للتشاور مع حلفائها قبل إصدار أي تصريحات أخرى.

دافعت الصين عن موسكو، ووصفت روسيا بأنها «عضو مهم» في مجموعة العشرين. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين: إن مجموعة العشرين تحتاج إلى إيجاد حلول للقضايا الحرجة، مثل التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا. وأضاف: «لا يحق لأي عضو استبعاد دولة أخرى من عضوية المجموعة. يجب على مجموعة العشرين تطبيق تعددية حقيقية وتعزيز الوحدة والتعاون».

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