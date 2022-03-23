زيلينسكي يحث اليابان على زيادة الضغط على روسيا

المصدر: د ب ا

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حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي النواب اليابانيين على توسيع نظام عقوباتهم غير المسبوق بالفعل على روسيا، قائلا إنه بحاجة لمزيد من المساعدة لوقف "تسونامي الغزو الوحشي".

وفي كلمة أمام البرلمان الياباني (الدايت)، اليوم الأربعاء، جدد زيلينسكي دعوته من أجل فرض حظر تجاري ضد روسيا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الكلمة التي تم بثها عبر الفيديو -مثل غيرها من المناشدات الأخرى للبرلمانات المؤيدة- مفعمة بإشارات تهدف إلى العزف على الوتر المحلي مثل الإشارة إلى تسونامي 2011 الذي دمر شمال شرق اليابان وأدى إلى كارثة نووية.

وأشاد باليابان بوصفها أول دولة أسيوية تعرض المساعدة.

واتهم زيلينسكي روسيا بتحويل مواقع نووية إلى ساحات معارك وهي قضية حساسة في اليابان، الدولة الوحيدة التي عانت من هجوم نووي.

يذكر أن اليابان فرضت عقوبات صارمة على روسيا منذ العملية العسكرية، متماشية مع الولايات المتحدة، حليفها العسكري الوحيد، بينما رفضت إجبار شركاتها على الخروج من مشاريع الطاقة المشتركة.

وضمت روسيا اليابان مؤخرا إلى قائمة "الدول غير الصديقة" في رد فعل على العقوبات الاقتصادية. وأنهت موسكو أيضا مفاوضات امتدت سنوات مع طوكيو بشأن نزاع على أرخبيل جزر كوريل الجنوبية في المحيط الهادئ. واحتجت الحكومة اليابانية على الخطوتين.

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